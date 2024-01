Contro il Sassuolo inizia l’avventura in Coppa Italia | Gasperini | “Per l’Atalanta è il trofeo più raggiungibile”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Bergamo. Partire con il piede giusto è sempre una prerogativa, ma lo è ancora di più quando si è chiamati a farlo in una notte decisiva. Il 2024 delcon l’appuntamento della: al Gewiss Stadium arriva ilper la sfida in gara secca valevole per gli ottavi di finale del torneo. Un match semplicemente decisivo che mette in palio il pass per entrare tra le prime otto del torneo e un quarto di finale da contendere, sempre in gara unica, al Milan. Dopo la vittoria di misurail Lecce e dopo aver ufficializzato l’arrivo di Hien dal Verona, la parola passa nuovamente al campo e ad un confronto che può già pesare molto nell’economia della stagione atalantina. La qualificazione agli ottavi di Europa League e il sesto posto in campionato, infatti, non ...