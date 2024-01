Conto alla rovescia per la Lotteria Italia | ma ci sono 30 milioni non riscossi

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Trentadi premi non. Malgrado la grande diffusione dei “Gratta e vinci”, certamente più vicini al mondo di oggi tutto costruito sulla immediatezza tipica dei social, glini continuano a tentare la fortuna anche con la. Ma poi si dimenticano il biglietto vincente. Il primo premio è pari a 5di euro, come previsto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mentre quelli a scalare saranno calcolati una volta definito il ricavato totale dei biglietti. L’estrazione è sarà, come sempre, il giorno dell’Epifania. Al momentocirca 6,6i biglietti venduti, secondo le stime di Agimeg, dellache registra così una crescita prossima al 10% rispetto all’anno ...

Le ultime foto prima del parto La gravidanza in fondo è davvero agli sgoccioli, come mostrano gli scatti , e schiena e gambe cominciano sicuramente a ... (247.libero)

Decreto Crescita , salta la proroga in vista del prossimo mercato di gennaio : non ci sarà alcuno sconto fiscale Come riferito dall’Ansa, è saltata ... (calcionews24)

Paura in una pizzeria a Genova , dove un uomo di 49 anni, di origini ecuadoriane, è stato arrestato dalle volanti della polizia per tentata ... (ilgiornaleditalia)

... o su quello governativo Egov , per ricevere sulcorrente una somma da destinare alle condizioni abitative, opossibilità di accedere all'istruzione superiore. Non si conosce ancora l'......quartiere - si legge ancora nella nota dell'esponete di Azione - Non è accettabile che a Capodanno a poche centinaia di metri mentre il sindaco e altri suoi delegati di Giunta guidavano il...Annalisa interrotta mentre canta da Amadeus a L'Anno che verrà. La scena diventa l'ultimo meme del 2023 e il primo del 2024. Si perché è successo mentre scoccava ...I Carabinieri di Cesenatico fermano tanti automobilisti ubriachi a Capodanno: in sei dicono addio alla patente ...