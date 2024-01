Connettività mobile ovunque sulla Terra Lanciati i primi satelliti Starlink per connettere anche gli smartphone

...decisamente più elevate rispetto alle soluzioni incorporate nei precedenti processoriIntel. ...1, hub USB conThunderbolt 4, porta Ethernet 2,5 Gigabit, funzionalità PiP/PbP (...Il servizio abiliterà la4G LTE e non 5G; ma lo stesso Elon Musk ha specificato che il servizio Direct to Cell non è pensato per sostituire appieno una normale reteterrestre ; ...