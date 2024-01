Concorso “Una poesia dal cassetto” a s 2023-24 | componimenti entro il 10 febbraio

Ai nastri di partenza un nuovo Concorso per la scuola secondaria . In via di definizione il numero di posti per classe di Concorso e regione, già ... (orizzontescuola)

concorso docenti 2023 al via: fino al 9 gennaio si potranno inoltrare le domande per partecipare alle procedure per la scuola dell'infanzia, ... (orizzontescuola)

Candidarsi per unpubblico non è mai stato così semplice. Già archiviate le domande cartacee, le raccomandate ... il portale del reclutamento della Pubblica amministrazione diventa anche...La manifestazione francese dedica un Focus al cinema del reale italiano ( Focus Italie ), con... inseriti nei vari concorsi del festival: " Near Light " di Niccolo' Salvato (...La Corte dei Conti ha indetto un concorso per la selezione di 41 referendari, ecco il bando, requisiti e tutti i dettagli per candidarsi.Per il ruolo ATA non si passa da concorso per prove ma solo per titoli ... Per quanto riguarda i due anni di servizio richiesti, i candidati devono possedere: a) una anzianità di almeno due anni di ...