Concorso infanzia primaria 2024 | i tre anni di servizio non sono titolo di accesso | ma servono a “scalare” la graduatoria

Le domande per diventare commissari per il Concorso docenti per la scuola dell' infanzia e primaria potranno essere inoltrare tra giovedì 28 dicembre ... (orizzontescuola)

Il, che ha avuto inizio nel 1973, giunge quest'anno alla sua 50esima edizione con un tema ... Qui la presentazione del presepe della scuola dell'Fornaci di Brescia (Codice 2755). ...370,00 210,00e primaria per i posti di sostegno + 6 lezioni LIVE di preparazione alla prova scritta . 290,00 199,00e Primaria per i posti comuni + 6 LIVE ...C’è tempo fino al 9 gennaio per candidarsi al concorso scuola per infanzia, primaria e secondaria. Gli aspiranti iniziano a studiare per la prova scritta. La redazione di Orizzonte Scuola organizza ...Concorso per 30mila docenti nelle scuole di ogni ordine e grado. Il bando prevede la copertura di 9.641 posti nella scuola primaria e dell’infanzia e di 20.575 posti in quella secondaria di primo e di ...