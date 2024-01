Concorso Giuseppe Fava | giornalista ucciso dalla mafia nel 1984 | elaborati entro il 10 aprile

D'Agata, all'epoca inserito nel reparto di Cavacece. Nel giudizio di primo grado, a carico ... al quale era contestata la condotta descritta al capo T), a lui ascritta incon Cavacece ...Scampò ad un colpo di fucile perché il proiettile non partì, ma poiLo Baido fu eliminato con due colpi di pistola mentre si trovava sulla sua macchina, non ...con premeditazione e in...Festeggia il ventennale il "Premio Pascoli di Poesia" promosso da Sammauroindustria, l’associazione pubblico-privato che raggruppa i principali imprenditori della moda calzaturiera internazionale (e n ...Scuola, al via i concorsi Pnrr per l’assunzione di oltre 30mila docenti: ecco il doppio bando. Al via i concorsi, con le nuove modalità previste dal Piano ...