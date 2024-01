Concorso | al via bandi per 1 100 posti a tempo indeterminato

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Èdinella pubblica amministrazione. Dopo quello di qualche settimana fa della scuola, a gennaio solo nei ministeri sono previsti 1.110, con scadenza per la presentazione delle domande entro fine mese. Come i 267disponibili per funzionari presso il Ministero della Difesa ai 381 del Ministero degli Affari Esteri, passando per oltre 400 posizioni nel settore dell’Agricoltura e i 54 profili destinati alla giunta regionale della Calabria: le opportunità di assunzione nella Pubblica Amministrazione sono tantissime in questo primo mese dell’anno.del Ministero della Difesa Il Ministero della Difesa ha indetto unpubblico, basato su titoli ed esami, per selezionare un totale di 267 persone non ...