Concorsi nei ministeri | dagli Esteri alla Difesa | quali sono le selezioni aperte a gennaio

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)tantissimi i posti che in queste prime settimane del 2024 verranno messi a bando dPubblica amministrazione e in particolare per posizioni lavorative nei: si va dalle 400 unità richieste al dicastero dell’Agricoltura alle 160 presso le infrastrutture e Trasporti e ai 267 della. Non ancora note le date di scadenza dei bandi di Giustizia e Cultura

... attraverso il portale unico del reclutamento oppure tramite l'applicazione "Piattaformae ...negli Its per scoprire come intrecciare al meglio la formazione con le opportunità di lavoro...Ancora vittorietribunali firmate Anief, più di 50 mila euro di risarcimenti in poche settimane ... stop vincoli mobilità, allargare e prorogare le graduatorie dei, assumere da Gps e i ...Complessivamente sono 37560 le visite espletate, tutti i pazienti sono stati contattati e 28000 sono stati visitati grazie anche alla ottimizzazione delle prenotazioni e riduzione della durata media ...Lo scorso dicembre si è tenuto l’incontro con la dottoressa De Luca per fare il punto della situazione. L’appello delle istituzioni per arrivare quanto prima ad una soluzione per il rilancio del repar ...