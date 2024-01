Con meno deputati la Camera lavora di più

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Inizio d'anno, tradizionale tempo di bilanci su quanto fatto e quanto si dovrà fare. Anche, e soprattutto, per il mondo della politica. Settimana scorsa il presidente delladei, Lorenzo Fontana (Lega), nel corso dei tradizionali auguri con la stampa parlamentare per le imminenti festività ha offerto uno spunto di riflessione sull'attività operativa di Montecitorio negli ultimi 14 mesi, vale a dire da inizio di questa legislatura guidata dalla maggioranza di centro destra. Poi capita che una domanda, una risposta, un singolo dettaglio intercetti tutta l'attenzione (nel caso l'eventuale candidatura del generale Vannacci alla prossima tornata delle europee di giugno), tralasciando il cuore dell'incontro. In questo caso l'attività delladedicata ai temi europei in questo scampolo di legislatura è stata prioritaria, ...