Con la Befana ed i “SuperEroiAcrobatici” un’Epifania speciale per i piccoli pazienti dell’Oncoematologia pediatrica e del Residence Chianelli

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Unaed anche supereroina! Insieme a Capitan Marvel, Capitan America, Spiderman, Ironman regalerà aidel Reparto di Oncoematologiae agli ospiti del“Daniele”, un pomeriggio davvero indimenticabile. Appuntamento sabato 6 gennaio a partire dalle 15, per idei reparti all’Ospedale Santa Maria della Misericordia e per i bambini e le famiglie della struttura che ospitain cura nelle Strutture di Ematologia con Trapianto di midollo osseo ed oncoematologia. I loro supereroi preferiti accompagneranno la mitica vecchietta, scendendo dal tetto dall’ospedale dove sono ricoverati per poi entrare direttamente a ...

Calza della Befana fai da te con cartamodello : tante idee facili , facili ! La Befana porta via tutte le feste ma questo non significa che non bisogna ... (donnaup)

Ancora eventi domenica 7 gennaio alle 15 in Piazza Garibaldil'intrattenimento teatrale sulla fiaba dellae il segreto del dono. In questi giorni, sarà ancora possibile immergersi nelle ...Manifestazione che poi si concentrerà sul gran finale degli ultimi due giornilasuper - protagonista a "volteggiare" in diversi momenti sopra l'albero più grande del mondo costruito sulle ...attaccata con le unghie, nonostante a Torino vogliano giocare a nascondino per il titolo. Insomma, per staccarla bisogna ridurre al minimo le imperfezioni intraviste negli ultimi 30 giorni. Diventare ...La Befana si festeggia alla Sanità: organizzata dalla Municipalità III con C’MoN produzioni e la direzione artistica di Massimiliano Jovine e Gianni Simioli, sarà ‘Sanità TàTà’ La Notte della Musica ...