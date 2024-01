Como | auto finisce nel lago | morta una donna L’accaduto

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)nelunae altre due persone sono in gravi condizioni.Nel pomeriggio di ieri, 2 gennaio, nel ramo lecchese deldi, nella frazione di Colico, si è consumata una tragedia. Un’con a bordo tre persone è finita neldopo forse una manovra sbagliata. Nell’incidente ha perso la vita unadi 56 anni che era alla guida della vettura, mentre gli altri due passeggeri sono ricoverati in gravissime condizioni. A estrarre i corpi dall’è stato un vigile del fuoco, Ivano Ghidoni, che ha assistito all’incidente e, anche se fuori servizio, ha immediatamente prestato i primi soccorsi in attesa che ...

Grave incidente a Colico, in provincia di Lecco. Un' Auto con tre persone a bordo è uscita di strada precipitando per decine di metri e cade ndo nel ... (tg24.sky)

Un’ Auto con tre persone a bordo è uscita di strada oggi pomeriggio a Colico, in provincia di Lecco, precipitando per decine di metri e cade ndo nel ... (feedpress.me)

Prima un rumore assordante, simile a quello di una frana. Pochi istanti dopo ha visto l'nelle fredde acque del lago di. Proprio in quell'istante ha capito che non c'era tempo da perdere. Letteralmente. 'Mi sono tuffato e ho fatto tutto il possibile, ho portato fuori dall'...Il mini Suv è così uscito dalla carreggiata, scivolando per un breve tratto di bosco, prima di ruzzolare lungo il pendio per decine di metri e finire nelle acque del lago di. Ma saranno le ...Anche la gru dei vigili del fuoco di Bergamo è intervenuta per effettuare il recupero dell’auto uscita e finita nel ramo lecchese del lago di Como a Colico. I soccorsi arrivati sul posto hanno solo ...Nella serata di ieri, 2 gennaio, la Squadra Volante di Como ha denunciato tre cittadini georgiani di circa 30 anni che, entrati all’Esselunga, hanno prelevato dagli scaffali e nascosto sotto le giacch ...