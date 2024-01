Commesse Anas | Verdini jr resta in silenzio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tommaso, il principale indagato dell’inchiesta della Procura di Roma sulle, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip di Roma nell’ambito dell’interrogatorio di garanzia che era in programma oggi. Stessa scelta è stata fatta anche dagli altri indagati che, come il figlio dell’ex parlamentare Denis, il 28 dicembre scorso sono stati raggiunti da una misura cautelare. Il figlio dell’ex parlamentare Denis, ai domiciliari per l’inchiesta sulle, si è avvalso della facoltà di non rispondere In particolare, in base a quanto apprende l’Ansa,jr non si è recato a piazzale Clodio trasmettendo al giudice una dichiarazione in cui manifestava la sua volontà di avvalersi della facoltà di ...