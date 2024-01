Commesse Anas | Verdini Jr non risponde al gip

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) AGI - Si sono avvalse della facoltà di nonre davanti al gip di Roma le sette persone indagate e destinatarie di misura cautelare - cinque personali e due interdittive - nell'ambito dell'inchiesta su alcunein. Tra queste Tommaso, figlio dell'ex parlamentare Denis, anch'egli finito nel registro degli indagati in un procedimento in cui si ipotizzano i reati di corruzione, traffico di influenze illecite e turbativa d'asta.junior ha inviato una comunicazione al giudice nella quale manifestava la sua volontà di avvalersi della facoltà di nonre. Per Fabio Pileri, socio di Tommasonella Inver, ha parlato il suo difensore Alessandro De Federicis. "L'indagine è durata due anni e il giudice ha impiegato cinque mesi per ...

Ha scelto di prendere tempo e valutare gli atti, Tommaso Verdini , figlio del più noto ex parlamentare Denis, ai domiciliari per una inchiesta sulle ... (open.online)

Si è avvalso della facoltà di non rispondere al gip di Roma nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia nell'indagine sulle Commesse in Anas , ... ()

L'ex parlamentare, Vito Bonsignore, 80 anni, originario di Bronte, risulta tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Roma sulleinche lo scorso 28 dicembre scorso, ha portato agli arresti domiciliari cinque persone tra cui Tommaso Verdini, figlio dell'ex parlamentare Denis, anch'egli nel registro degli indagati. ..., Verdini jr non risponde al gip. Il legale: 'Dobbiamo verificare l'entità dell'accusa' Si sono avvalse della facoltà di non rispondere davanti al gip di Roma le sette persone indagate e ...Il figlio dell'ex parlamentare Denis Verdini, ai domiciliari per l'inchiesta sulle commesse Anas, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tommaso Verdini, il principale indagato dell’inchiesta ...Spunta il nome anche di un ex parlamentare, Vito Bonsignore, 80 anni, originario di Bronte, tra le persone indagate nell’inchiesta della Procura di Roma sulle commesse in Anas che ha portato, il 28 di ...