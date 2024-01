Come Klopp ha aggiustato Trent Alexander-Arnold

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il Liverpool di Jurgensi è sorprendentemente laureato campione d’inverno in Premier League. Può risultare bizzarro parlare di sorpresa per una squadra di tale livello, ma diventa giustificabile se si considera che il percorso dei Reds negli ultimi cinque anni è stato caratterizzato da una spiccata incostanza: alla stagione da (quasi) record nel 2019/20 con 99 punti è seguito un campionato di profonda crisi segnato da innumerevoli infortuni di lunga durata dei giocatori più importanti che hanno portato il Liverpool a un passo dal rimanere fuori dalle posizioni che valgono un posto in Europa, crisi allontanata con un clamoroso rush finale da 23 punti nelle ultime nove partite. Nel 2021/22 solo la rimonta indimenticabile del Manchester City nel secondo tempo della partita casalinga contro l’Aston Villa all’ultima giornata ha impedito ai Reds di vincere il 20° ...

Dopo il successo in rimonta in casa del Crystal Palace, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha commentato così : "Ho detto ai... (calciomercato)

Jurgen Klopp , allenatore del Liverpool , non le ha mandate a dire alla direzione di gara e al Var dopo un episodio da rigore non fischiato a favore ... (calcionews24)

