Come far morire una Stella di Natale e perché

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Consigli per farin fretta ladi. Passato, passato pure Capodanno, non c’è alcuna ragione di vedersela ancora davanti. Non c’è uomo elegante che non detesti la volgare, dozzinale Euphorbia pulcherrima. Pulcherrima? Brutterrima, semmai: una soladiè capace di render vile un’intera chiesa romanica, tanta è la sua potenza profanante. Incredibile la sua capacità di farsi, da semplice decorazione, invadente protagonista, distogliendo l’attenzione dal vero motivo della festa. Due suggerimenti per liberarsi della pianta dalle pacchiane foglie rosse, simbolo onnipresente dell’ateooccidentale: 1) Annegarla: non sopporta i ristagni d’acqua e allora innaffiarla mattino pomeriggio e sera in modo che la zolla sia sempre inzuppata e ...