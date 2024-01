Colorato | brillante ed eccessivo | bentornato make-up Anni ’80 in 5 prodotti top

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) In tempi di incertezza e crisi, è naturale cercare rifugio nel passato, e cosa c’è di meglio se quel passato è un tripudio di colori, luci vibranti ed esuberanza? Le tendenze dei gloriosi’80 stanno tornando prepotentemente, trasformando i nostri cosmetici in un vero e proprio viaggio nel tempo. Basta dare uno sguardo ai dati sulle vendite dei blush, che fanno segnare un sorprendente aumento del 112% in alcuni store, per capire che gli’80 sono di nuovo sulla cresta dell’onda. Questo revival spazia dalle labbra accese a ombretti occhi cangianti, zigomi dai colori sgargianti fino alle tempie, e pigmenti rosa e viola in un omaggio a icone come la mitica Blondie. Ma non è solo un ritorno al passato: è una fusione perfetta con l’attualità. Dai tour di Madonna ai revival in serie televisive come Euphoria o Stranger Things, l’influenza degli ...