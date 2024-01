Cocktail con la pistola e altre citazioni utili per il 2024

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) A cosa diavolo serviranno gli auguri di buon anno, un anno nuovo è «solo un altro balzo verso la morte». Lo scriveva, ventunenne, quell’allegrone di Ernest Hemingway, che incredibilmente avrebbe sopportato altri quaranta veglioni prima di spararsi. Sto pensando da quattro giorni a qualeaugurarvi (preoccupazioni di chi non ne ha di più serie). Avevo optato per un anno in linea con questa paginetta, in cui «aver le tasche piene, e non solo i coglioni». Ma era prima. Prima che un veglione più da spararsi degli altri rendesse evidente la qualità panamense dell’anno a venire: «Di andare aicon lanon ne posso più». La strofa successiva era d’altra parte già presente nelle cronache da anni: «Di trafficanti e rifugiati ne ho già piena la vita». Quattro giorni fa, prima di sapere che stavamo entrando in un anno già ...