CM com – Sampdoria | Delle Monache può salutare | c’è la Juventus U23? | Mercato

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) 2024-01-03 12:18:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calcio.com: Il fantasista dellaMarco, prelevato l’anno scorso dal Pescara, viene considerato uno dei talentini più interessanti nella leva 2005. L’anno scorso in Serie C, con la maglia biancoazzurra, l’esterno offensivo si è messo in mostra con 7 reti e 5 assist, ma in questa stagione il ragazzo cresciuto nelle giovanili del club abruzzese con Pirlo ha trovato pochissimo spazio.ha totalizzato 6 presenze in Serie B nella Samp, nessuna da titolare. Il suo desiderio è sempre stato quello di dare priorità al Doria ma ora il suo futuro potrebbe cambiare. Secondo La Repubblica lo scarso impiego e la necessità, da parte della ...

Dopo quattro anni, nei quali ha collezionato 112 presenze e 11 reti tra campionato e coppe e vinto un titolo di Polonia e una Supercoppa di Polonia, si è trasferito in Italia, alla. Con i ...Commenta per primo In estate, i tifosi dellaavevano salutato l'acquisto di Matteo Ricci come un possibile grande colpo blucerchiato. Il centrocampista era arrivato su specifica richiesta di Pirlo, che lo aveva avuto in Turchia al ...Secondo indiscrezioni raccolte da TuttoJuve.com, ci sono club di A (Cagliari, Salernitana, Udinese, Verona) e B (come Bari, Palermo, Parma e Sampdoria) che si sono informate sulla sua situazione. C'è ...La Juventus, sul proprio sito ufficiale, ragguaglia sul cammino delle Women verso la finale di Supercoppa italiana contro la Roma, in programma domanica 7 gennaio a partire dalle 15:15: " ...