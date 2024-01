Classifica generale Tour de Ski 2024 | Federico Pellegrino sale al terzo posto!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il nuovo anno solare accoglie ilde Ski, valido per la Coppa del Mondo 2023-di sci di fondo, che si concluderà domenica 7 gennaio: nella quarta delle 7 tappe in calendario arriva il podio dia Davos, in Svizzera, nella sprint tl. Domani l’azzurro partirà in ottima posizione nella pursuit tc che si disputerà sempre nella località elvetica, poi sarà tempo di riposo e trasferimento in Val di Fiemme per la 15 km mass start tc di sabato 6 e per la 10 km mass start final climb tl di domenica 7, che decreterà il vincitore delde Ski.Coppa del Mondo sci di fondo 2023-: Amundsen scappa via,...