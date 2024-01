Clamoroso dalla Spagna | ' Nascoste positività al doping | c' è anche Ramos'

C'è una indagine in corso che potrebbe creare un vero e proprio terremoto per il calcio spagnolo . La Wada, agenzia mondiale antidoping, starebbe indagando sui sistemi di controllo iberici che, ...(Photo by Darren Staples / AFP) La notizia rilanciata da The Athletic ha del. Andre Onana,... Lo United ha ingaggiato Onana dall'Inter lo scorso luglio sapendo che si era ritirato...Secondo quanto riportato da The Athletic, il Manchester United avrebbe ottenuto l'accordo con la federcalcio camerunese per poter trattenere André Onana.Come rivelato, l'indagine della Wada potrebbe creare un terremoto per dei controlli svolti in maniera irregolare ...