Cina | Xinjiang | Urumqi registra numero record di turisti nel 2023

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), 03 gen – (Xinhua) –, capoluogo della Regione autonoma nord-occidentale cinese delloUygur, ha accolto undi 100 milioni di visitatori nel, hanno rivelato le autorita’ locali. Secondo i dati dell’ufficio municipale per la cultura e il turismo, l’anno scorso la citta’ ha incassato oltre 100 miliardi di yuan (circa 14 miliardi di dollari) in entrateche, segnando un traguardo storico. L’anno scorso sono stati aperti 41 nuovi alloggi in famiglia a, portando il totale a 324. La citta’ ha ospitato piu’ di 12.000 attivita’ culturali e ha presentato centinaia di spettacoli, tra cui concerti, balletti e rappresentazioni per bambini, ha dichiarato Hai Yan, funzionario dell’ufficio. Questi sforzi, uniti allo sviluppo di ...

