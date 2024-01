Cina | Xinjiang | creata rete di ricarica per NEV

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Urumqi, 03 gen – (Xinhua) – Le strutture diper i veicoli a nuova energia (NEV) nelle aree di servizio autostradali della Regione autonoma nord-occidentale cinese dellouiguro sono operative. Questo segna la creazione di unadiper i NEV nella regione piu’ occidentale del Paese. La vastaautostradale della regione si estende per oltre 220.000 chilometri. Secondo il dipartimento dei trasporti della regione, il numero di colonnine dilungo le autostrade delloha raggiunto le 683 unita’, con 1.147 spazi diper i veicoli. Attualmente, qui sono presenti circa 50.000 NEV e il loro numero e’ in aumento, secondo il dipartimento dei trasporti della regione. Con l’adozione diffusa dei NEV, ...

Urumqi, 03 gen - (Xinhua) - Le strutture di ricarica per i veicoli a nuova energia (NEV) nelle aree di servizio autostradali della Regione autonoma ...Urumqi, 03 gen - (Xinhua) - Turisti si divertono su una piattaforma turistica vicino al villaggio di Tianshan, nella cittadina di Tiechanggou a Urumqi, ...