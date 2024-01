Cina | Shanxi | garzette sul fiume Fenhe 3

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Taiyuan, 03 gen – (Xinhua) – Dellevicino ala Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello, oggi 3 gennaio 2024. Secondo affluente delGiallo, ilsi estende per 710 chilometri e alimenta un quarto della popolazione dello, per cui e’ conosciuto come il “madre” dello. Negli ultimi anni, loha varato una serie di norme e regolamenti per accelerare il trattamento e la protezione di fiumi e laghi. Lungo i fiumi sono stati istituiti molti parchi di zone umide, che attirano un gran numero di uccelli migratori. (Xin) Agenzia Xinhua