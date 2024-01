Cina | consumi solidi | vari per Capodanno indicano vitalita’ economica

Pechino, 03 gen – (Xinhua) – La Cina ha registrato una solida performance dei consumi in diversi settori, tra cui trasporti, turismo, ristorazione e ... ()

... il che limiterà le spese fiscali e peserà suinterni e investimenti delle imprese. ... Gli effetti di ricaduta sulla crescita derivanti da eventuali ulteriori stimoli fiscali o monetari in...... che è rimasto sostenuto negli ultimi mesi in parte a causa delle aspettative che le misure di Pechino a sostegno dell'economia avrebbero aumentato i. leggi anche, Asean e non solo: che ...Pechino, 03 gen - (Xinhua) - La Cina ha registrato una forte espansione del mercato dei consumi durante le vacanze di Capodanno, caratterizzato da vivaci ...Il dg del colosso del lusso “Abbiamo 35 siti produttivi che continuiamo ad arricchire: supereremo presto quota 15 mila addetti complessivi”. Nuovi alberghi ...