Pechino, 02 gen – (Xinhua) – Dite addio alle lunghe attese alla pompa: un robot per il rifornimento e’ stato messo in funzione a Changsha , in Cina . ... (romadailynews)

Un venditore di street food di, centro sud della, è diventato famoso da un giorno all'altro dopo essere stato filmato mentre serviva un piatto 'speciale' in un mercatino notturno. La clip mostra l'addetto 'cucinare' ......per restituire allail ruolo di fulcro del mondo che ritiene di avere e meritare sin dall'epoca imperiale. Il simulatore, prodotto dalla National University Defense Technology di(...Pechino, 03 gen - (Xinhua) - Fa cosi' freddo che la neve e il gelo si possono vedere sulle ciglia delle pattugliatrici nella Mongolia Interna in Cina.Pechino, 02 gen - (Xinhua) - Dite addio alle lunghe attese alla pompa: un robot per il rifornimento e' stato messo in funzione a Changsha, in Cina.