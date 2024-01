Cina | arteria di trasporto carbone registra aumento traffico nel 2023

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Taiyuan, 03 gen – (Xinhua) – Il volume deldidella ferrovia Datong-Qinhuangdao, l’delenergetico cinese, nelha superato 422 milioni di tonnellate, con undel 6,4% su base annua, raggiungendo un nuovo record degli ultimi quattro anni. La ferrovia Datong-Qinhuangdao e’ una ferrovia elettrificata progettata esclusivamente per ildidalle province dello Shanxi, dello Shaanxi e dalla Regione autonoma della Mongolia Interna verso i porti energetici di Qinhuangdao e Caofeidian. Il suo volume didirappresenta circa un quinto deltotale del Paese trasportato su ferrovia. La China Railway Taiyuan Group Co., Ltd. ...

