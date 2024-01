Cielo sereno e poco nuvoloso | ma attenzione alla nebbia

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Bergamo., ma stasera. Queste le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 3 gennaio, secondo Simone Budelli del Centro Meteorologico Lombardo. Tempo generalmente stabile sulla nostra regione, grazie al temporaneo rinforzo dell’alta pressione sull’area mediterranea. Mentre verso il fine settimana, da venerdì, è previsto un rapido peggioramento del tempo per l’arrivo di una perturbazione dFrancia che nel fine settimana interesserà anche le regioni centro-meridionali. Tempo Previsto:generalmentesu tutti i settori. In mattinata possibili nebbie o nubi basse in pianura, in rapido dissolvimento in giornata.Temperature: minime in ...