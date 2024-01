Ciclocross | a Koksijde pronti droni ed agenti in borghese per evitare problemi riguardanti il pubblico

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) La scena dello sputo di Mathieu van der Poel alnon è sicuramente piaciuta a tutto ciò che ruota attorno al. L’accaduto ormai è alle spalle, ma l’obiettivo per i vari organizzatori è quello diil più possibile eventi del genere. Ecco perché gli organizzatori dell’X2O Trofée in programma a, nel dettaglio il DuinenCross, si stanno attrezzando per migliorare la situazione. Le parole degli organizzatori a Het Nieuwsblad: “Siamo in contatto diretto con la polizia, che farà ulteriori sforzi in occasione della gara di giovedì per impedire agli spettatori di disturbare od ostacolare i ciclisti. Noi vogliamo eliminare questo problema dal, è nostro dovere prenderci cura sia delche dei corridori. Tutti devono poter vivere l’esperienza di ...

La prossima gara si disputerà giovedì 4 gennaio in Belgio e sarà il Trofeo- Vlaamse Duinencross, considerata dagli esperti la 'Roubaix' del... chi sperava in un duello fino all'ultimo tra i grandi due protagonisti del mondo del, è ... quello in programma sulla sabbia digiovedì 4 gennaio . Poi l'ultima sfida li vedrà tutti ...