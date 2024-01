Ciao Darwin | Paolo Bonolis risponde alle critiche | “Gli ascolti? Ecco cosa dico”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) La pausa natalizia ha permesso agli autori didi fare il punto della situazione sul varietà, il quale tornerà il 12 gennaio 2024 con le restanti cinque puntate. Siamo al giro di boa in poche parole e i media non hanno espresso tutti un parere positivo sull’andamento della stagione. Il motivo è da ricollegare ad alcune sconfitte rimediate dacontro la concorrenza targata Rai, le quali hanno sollevato dubbi sui contenuti del programma. Tuttavia, il conduttore ha voluto replicare a queste voci.: l’andamento della nuova stagione Da sempre uno dei pezzi forti del panorama del Biscione,non sta raccogliendo i frutti che raccoglieva in passato. Se prima non aveva rivali quando andava in onda, quest’anno sono ...