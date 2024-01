Ciambellone all’arancia | quello della nonna! Sofficissimo e senza burro

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Per gustare un ottima tortaesiste una ricetta fenomenale e facilissima da fare. La ricettatortanonna è facile e veloce da fare e farà assaporare a tutti un dolce leggero e davvero irresistibile. Questo dolce è perfetto per poterlo inzuppare in una bevanda calda e piacerà a tutti in quanto il suo gusto non sarà troppo dolce. Quindi piacerà anche a chi non ama particolarmente i dolci. Proprio per questo motivo potrai gustare questo dolce fatto in casa in qualsiasi momentogiornata e non verrà mai a noia. Inoltre il profumo dell’arancia riempirà tutta la casa tanto da far venire l’acquolina in bocca a tutti. Per scoprire come realizzare questa torta bisogna solo leggere qui sotto. Questa torta fatta in casa è una torta leggerissima e invitante. Infatti ...