Choc a Termini | bastona una donna alla fermata del bus | poi morde i poliziotti

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Roma, 3 gennaio 2024 – Ha colpito senza motivo unain strada con un pezzo di legno dello schienale di una sedia rompendole un piede. E’ accaduto nella notte a piazza dei Cinquecento, nei pressi della stazionea Roma. Il ragazzo, un nigeriano di 27 anni regolare sul territorio nazionale, ha colpito a un piede la 50enne italiana che aspettava l’autobus, intorno alle 4.30. Fermato da una pattuglia del commissariato Viminale ha iniziato a prendere a calci e morsi gli agenti, danneggiando anche il lunotto della volante. E’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. Laè stata operata per una fratturatibia e ha una prognosi di 40 giorni. (fonte: Ansa). Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le ...

... con il playcaller della formazione newyorkese che si lancia senza mezziall'attacco del ... NFL, l'infortuniodi Nick ...Il nuovo decreto ad hoc sulle agevolazioni fiscali approvato dal Cdm non prolunga iper ... L'esecutivo ha scelto un approccio per gradi, senza introdurre ulteriori, anche in virtù di ...Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato a Roma, nel pomeriggio del primo gennaio. La macabra scoperta è stata fatta da un senza dimora romeno che ha trovato quel..Lee Jae-Myung, leader dell’opposizione in Corea del Sud, è stato accoltellato nella città di Busan mentre parlava con alcuni giornalisti dopo aver visitato il sito per il nuovo aeroporto ...