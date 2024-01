Chiellini premiato dalla Regione Toscana | domani riceverà il Gonfalone d’argento

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Giorgiola più alta onorificenza dell’Assemblea legislativagiovedì 4 gennaio alle ore 11.30 infatti, il presidente del Consiglio regionale dellaAntonio Mazzeo, consegnerà ilall’ex giocatore della Nazionale. La cerimonia si terrà nella sala delle Cerimonie del Comune di Livorno, in presenza del sindaco della città labronica Luca Salvetti. L’assegnazione del premio avviene a meno di un mese dall’annuncio del ritiro dell’ex capitano della Juventus, che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo aver concluso la sua esperienza statunitense tra le fila dei Los Angeles FC. SportFace.

