Chiara Ferragni torna sui social | “Mi siete mancati | grazie dell’affetto”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il ritorno disui: la moglie di Fedez ha rotto il silenzio su Instagram dopo le polemicheha deciso di rompere il silenzio dopo il caso Balocco. L’influencer ha fatto ritorno suiin seguito alla bufera mediatica che l’ha travolta, intervenendo in una serie di storie Instagram. L’imprenditrice digitale ha fatto ritorno suidopo un silenzio di quasi due settimane. Nella prima Instagram stories postataha scritto: “Mi” aggiungendo un box per le risposte alla domanda “Come state?” In una seconda storia invece la moglie di Fedez ha voluto spendere un ringraziamento per tutte quelle persone che le hanno mostrato affetto in questi giorni così ...

'Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi'.rompe il silenzio su Instagram e torna a 'parlare' dopo la bufera per il caso pandoro e per l'attività di beneficenza. L'influencer e imprenditrice, sostanzialmente assente dai social ..."Mi siete mancati" e "vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi"., dopo giorni di silenzio seguiti al caso dei pandori Balocco, torna sui social con una foto in cui appare sorridente e un messaggio scritto, e lo fa per ringraziare i suoi sostenitori. ...La prima storia di Chiara Ferragni dopo il caso Pandoro è un messaggio ai suoi fan: “Mi siete mancati”. "Una cosa mi sento di dirla. Vorrei… Leggi ...Chiara Ferragni, dopo giorni di silenzio, è tornata sui social e lo ha fatto con un lungo messaggio di ringraziamento a chi l'ha sostenuta.