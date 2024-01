Chiara Ferragni torna sui social dopo la tempesta del pandoro-gate | Grazie a chi non vuole affossare ma aiutare

Non c’è pace per Chiara Ferragni ; dopo un breve ritorno sui social la sera del 31 dicembre nel video del marito Fedez, l’imprenditrice digitale ha ... (news.robadadonne)

Chiara Ferragni è tornata sui social: il suo è un ritorno non sussurrato ed esplicitato sui social in maniera Chiara tramite stories in cui spiega ... (thesocialpost)

Di recente Flavia Vento ha rilasciato una intervista a Turchese Baracchi per il suo programma che va in onda su Radio Cusano Campus. Durante ... (metropolitanmagazine)

"Mi siete mancati" e "vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi".è finita al centro di un vero e proprio polverone mediatico per l' operazione commerciale legata al pandoro Balocco . Se in tanti sui social si sono scagliati contro l'imprenditrice ...Chiara Ferragni torna sui social con una foto postata nelle storie, dopo una lunga assenza a causa della bufera che l'ha travolta a seguito del pandoro-gate. L'influencer è riapparsa con una foto ...Chiara Ferragni torna sui social con due storie Instagram che danno da pensare: anche questa è una mossa studiata a tavolino