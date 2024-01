Chiara Ferragni torna su Instagram | “Mi siete mancati” VIDEO

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) L’imperosta cadendo a pezzi giorno dopo giorno. Dalla vicenda dei pandori Balocco ormai la reputazione dell’influencer è in caduta libera. Impossibile fare una previsione su come l’imprenditrice digitale atterrerà al suolo dopo la concatenazione di scandali che si sono susseguiti in questi giorni. Questa mattinariappare sui social dalL'articolo proviene da Il Difforme.

Dopo il video - messaggio di scuse , che aveva fatto ancora più danni,si era rinchiusa in un assordante silenzio social. Adesso è tornata a parlare tramite i social e lo ha fatto con due Storie : una piuttosto lunga e l'altra decisamente più breve. In ...'Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi'.rompe il silenzio su Instagram e torna a 'parlare' dopo la bufera per il caso pandoro e per l'attività di beneficenza. L'influencer e imprenditrice, sostanzialmente assente dai social ...La reputazione di Chiara Ferragni (dopo la maxi multa dell'Antitrust, le 4 inchieste aperte su lei per il caso Balocco e le uova di Pasqua) è tutta da ricostruire. Per questo una ...Era il 18 dicembre 2023 e Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e mamma di Leo e Vitto, postava il famoso video dove parlava di “errore di comunicazione” circa il pandoro-gate di Balocco. Tuta ...