Chiara Ferragni torna su Instagram | «Mi siete mancati» | ma nessuno dimentica quello che ha fatto

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)ha interrotto il suo silenzio ed èta su: dopo lo scandalo Balocco, “Mi” sono le prime parole pronunciate dalla nota influencer. Come sappiamo,non è mai stata lontana dai social così a lungo: dopo quanto accaduto con gli ormai famosi pandori Balocco, però, l’influencer ha deciso (o forse...

La reputazione di Chiara Ferragni (dopo la maxi multa dell'Antitrust, le 4 inchieste aperte su lei per il caso Balocco e le uova di Pasqua) è tutta ... (leggo)

L’impero Chiara Ferragni sta cadendo a pezzi giorno dopo giorno. Dalla vicenda dei pandori Balocco ormai la reputazione dell’influencer è in caduta ... (ildifforme)

Non poteva passare inosservato il ritorno su Instagram da parte di Chiara Ferragni . La popolare influencer, protagonista dei casi pandoro Balocco e ... (ilgiornaleditalia)

rompe il silenzio su Instagram e torna a 'parlare' dopo la bufera per il caso pandoro e per l'attività di beneficenza. L'influencer e imprenditrice, sostanzialmente assente dai social ...interrompe i 16 giorni di silenzio. L'influencer ha voluto mandare un messaggio sui social. Una sorta di ringraziamento a chi, nonostante lo scandalo - pandoro, le è stato a fianco. '...Chiara Ferragni è tornata su Instagram dopo una lunga pausa dai social: cosa ha detto dopo lo scandalo BaloccoRoma, 3 gen. (askanews) - Chiara Ferragni torna sui suoi social dopo giorni di silenzio, dalla vicenda Pandoro e seguenti. Per precisione, dopo il video di scuse dello scorso 18 dicembre che aveva ...