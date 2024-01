Chiara Ferragni torna su Instagram | Mi siete mancati | ma il web non dimentica | Adesso è lei la vittima? Ci manipolerà di nuovo

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Non poteva passare inosservato il ritorno suda parte di. La popolare influencer, protagonista dei casi pandoro Balocco e delle uova di Pasqua, non postava un contenuto sui social da circa venti giorni. Dopo un assordante silenzio, come se nulla fosse, èta alla carica

rompe il silenzio su Instagram e torna a 'parlare' dopo la bufera per il caso pandoro e per l'attività di beneficenza. L'influencer e imprenditrice, sostanzialmente assente dai social ...interrompe i 16 giorni di silenzio. L'influencer ha voluto mandare un messaggio sui social. Una sorta di ringraziamento a chi, nonostante lo scandalo - pandoro, le è stato a fianco. '..."Mi siete mancati. Come state". Così Chiara Ferragni ha rotto il lungo silenzio, nel quale si era relegata a seguito dello shitstorm scatenatosi dopo la sanzione dell'Antitrust per il Pandoro gate ...Roma, 3 gen. (askanews) - Chiara Ferragni torna sui suoi social dopo giorni di silenzio, dalla vicenda Pandoro e seguenti. Per precisione, dopo il video di scuse dello scorso 18 dicembre che aveva ...