Chiara Ferragni torna su Instagram | “Mi siente mancati”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi”.rompe il silenzio sua ‘parlare’ dopo la bufera per il caso pandoro e per l’attività di beneficenza. L’influencer e imprenditrice, sostanzialmente assente dai social dalla pubblicazione del video dello scorso 18 dicembre, pubblica due storie sul proprio profilo. “Mi siete”, scrive pubblicando una foto corredata dalla domanda “come state?” rivolta ai follower. Quindi, la seconda storia con un messaggio più esteso per “ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a ...