Chiara Ferragni torna su Instagram | “Mi siente mancati”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) L'influencer rompe il silenzio dopo le polemiche per il caso pandoro "Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi".rompe il silenzio sua 'parlare' dopo la bufera per il caso