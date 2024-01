Chiara Ferragni rompe il silenzio e torna sui social | il messaggio per i fan

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Personaggi TV.ta. Dopo essere sparita dal suo mondo, quellodopo lo scandalo del pandoro-gate. L’influencer più famosa d’Italia ha deciso di essere di nuovo attiva. Qualche ora fa laha pubblicato due storie sul suo profilo Instagramndo il. Nella prima una sua foto e un “mi siete mancati”, nella seconda un pensiero verso chi non l’ha mai abbandonata. Leggi anche:riappare suia capodanno e finisce malissimo: cosa è successo Leggi anche: Stefano De Martino, non solo Alessia Marcuzzi: con chi avrebbe tradito Belen L’ultima apparizioneL’ultima volta chesi è ...

... "Mi ha ridato la forza di rinascere" di Marzia Nicolini Belén, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: breve riassunto della bomba gossip di inizio anno di Valentina Dirindin...Dopo il lungo silenzio a seguito del caso Balocco,ritorna sui social e rompe il silenzio. L'influencer e imprenditrice digitale si era eclissata dopo aver postato l'ultimo video in cui spiegava la sua posizione con le lacrime, un ...Roma, 3 gen. (askanews) - Chiara Ferragni torna sui suoi social dopo giorni di silenzio, dalla vicenda Pandoro e seguenti. Per precisione, dopo il video di scuse dello scorso 18 dicembre che aveva fat ...Non si arresta la bufera su Chiara Ferragni, soprattutto oggi, 3 gennaio, dopo il suo ritorno sulle piattaforme social, prima con un box domande su Instagram in cui chiede ai suoi follower ...