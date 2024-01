Chiara Ferragni | dalla mestizia del grigio alla calma rasserenante del blu | il look del ritorno social

interrompe i 16 giorni di silenzio. L'influencer ha voluto mandare un messaggio sui social. Una sorta di ringraziamento a chi, nonostante lo scandalo - pandoro, le è stato a fianco. '...Dopo il video - messaggio di scuse , che aveva fatto ancora più danni,si era rinchiusa in un assordante silenzio social. Adesso è tornata a parlare tramite i social e lo ha fatto con due Storie : una piuttosto lunga e l'altra decisamente più breve. In ...La cremonese Chiara Ferragni è tornata sui social dopo un silenzio di quasi due settimane dallo scandalo Balocco. E lo ha fatto con due Instagram Stories. Nella prima scrive ...La reputazione di Chiara Ferragni (dopo la maxi multa dell'Antitrust, le 4 inchieste aperte su lei per il caso Balocco e le uova di Pasqua) è tutta da ricostruire. Per questo una ...