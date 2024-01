Chi sarà il nuovo re di Danimarca dopo l’abdicazione di Margrethe II

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Insi cena presto e il veglione di Capodanno non fa eccezione. Merluzzo, tartare, oppure la classica bistecca con patatine fritte e funghi. Per dolce, Kransekage. Tutto era già apparecchiato quando alle diciotto, in anticipo anche sul discorso di Sergio Mattarella, la ReginaII, si è affacciata sugli schermi televisivi per il consueto saluto di fine anno al termine del quale ha annunciato, a sorpresa, la propria abdicazione.II, amatissima dal suo popolo e attualmente la seconda monarca in carica da più tempo in tutto il mondo (la supera solo il Sultano del Brunei), ha affrontato la prima parte del discorso in maniera piuttosto consueta. Ha parlato dei diritti dell’infanzia, di intelligenza artificiale e del riscaldamento globale, cercando di riparare gli effetti di un’intervista del 2020 in cui era stato ...