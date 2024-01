Chi non cambia mai idea non cambierà mai nulla

Leggi su dilei

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tutto è destinato are, a evolvere e a mutare a volte in maniera veloce, altre un po’ meno.mo noi, le persone che fanno parte della nostra vita, le situazioni, e persino le idee. Solo che in quest’ultimo caso, quando succede, siamo spesso accusati di essere incoerenti. Eppure capita dire la percezione su qualcosa che davamo per scontato. Un’opinione su una persona, per esempio, o una convinzione personale che portavamo avanti con orgoglio e, ancora, un atteggiamento che mai avremmo assunto in tempi non sospetti. E no, per quanto ne dicano gli altri, approcciarci ad altri modi di pensiero non ci rende incoerenti, strani o volubili. Ma persone migliori e coraggiose, sicuramente più grandi e mature. “Sei incoerente, inaffidabile e volubile”, sono queste le accuse che vengono mosse a tutti coloro che ...