Chi è Naomi Buonomo Professoressa L' Eredità | carriera e Instagram

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) La puntata del 2 gennaio 2024 de L'su Rai1, condotta da Marco Liorni, ha visto il debutto della nuovache ha catturato l'attenzione del pubblico. Originaria di Succivo, nella provincia di Caserta, è nata il 3 novembre ma non si conosce l'anno; è una talentuosa artista poliedrica: attrice, ballerina, presentatrice e modella. Ha iniziato la suatelevisiva conducendo un programma sportivo per una emittente locale. Di recente, è stata impegnata in teatro con lo showman Francesca Cicchiella dal titolo 'Bis'. La sua presenza nel mondo televisivo include la conduzione de Il Bello del Calcio in una tv locale. Al momento, è una studentessa del corso di laurea in Management presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, in Campania. Su ...