Chelsea | UFFICIALE il ritorno di Andrey Santos

...12.30 Atalanta - Lecce (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) 13.30 Luton -(Premier ... accessibile da cellulare e tablet o sul sito(Photo by GABRIEL BOUYS / AFP) L'addio di Elmas al Napoli è ormai, il centrocampista è un ... 2013/14 3) JORGINHO Prezzo: 57 mln euro Trasferimento: dal Napoli alStagione: 2018/19 4) ...Il calciatore sarà costretto a operarsi ed è una notizia importante per il Napoli: non ci sarà per molte partite di campionato ed europee ...Prati è uno dei giocatori più decisivi nel centrocampo del Cagliari: questo dato evidenzia la sua importanza e crescita L’importanza di Matteo Prati è riconosciuta nel panorama calcistico italiano e i ...