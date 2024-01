Che profumo avrà il 2024?

Leggi su panorama

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Un’intesa esplosione di fragranze si prepara ad accompagnarci nei primi mesi del nuovo anno con composizioni che hanno il potenziale per diventare un successo sul mercato. Nuove esperienze olfattive pronte a suscitare la nostra curiosità e ridisegnare i contorni di un'industria che ha superato i 70 miliardi di dollari di vendite a livello globale nel 2023 e che, con una crescita prevista pari al 7 per cento annuo, si prevede raggiunga i 100 miliardi entro il 2027. Nel, le fragranze si vestono di un nuovo significato e puntano a risollevare l'umore così come a rielaborare le note più iconiche trasformandole in qualcosa di inedito e imprevedibile. I profumi si trasformano così in catalizzatori di emozioni positive, inaugurando una nuova era in cui una fragranza non solo risveglia i sensi, ma contribuisce anche all'equilibrio di mente e corpo. Le note floreali si ...