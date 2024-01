Che forza! Esegue una trazione alla sbarra sulla sedia a rotelle

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Inter-Lecce, in programma alle ore 18.00. Prima della sfida di San Siro parla Stefano Trinchera , direttore ... (inter-news)

Andrea Wilson, atleta paraplegica di

nbsp;Sioux Falls (South Dakota, Usa), ha eseguito con successo una trazione alla sbarra sulla sedia ...Gli esiti dello Stub arriveranno dal Ris di Parma,non ha però i vestiti di Pozzolo, negati dal deputato indell'immunità parlamentare. Gli inquirenti intanto stanno vagliando i racconti di ...Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah, ha pronunciato un atteso discorso in occasione dell’anniversario della morte di Qasem Soleimani, il ...In Cisgiordania (Arouri era originario di un villaggio vicino a Ramallah) i sostenitori di Hamas hanno dato vita a proteste e scioperi, e la stessa fazione palestinese ha ribadito che l'omicidio non ...