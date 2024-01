Che cibo farà nel 2024? Lo chiediamo agli esperti 3 La destinazione golosa

...sostituire quelli convenzionalispesso si affidano alla soia, il quale ha un alto costo ambientale. Anche l'alimentazione di pesci allevati sta esplorando l'uso di insetti come fonte di. ...... sfollando quasi due milioni di gazesi; e ha privato l'intera popolazione di, acqua sicura, ... compresa la risoluzionedichiara gli insediamenti israeliani in Cisgiordania una 'flagrante ...Ecco che cosa ci hanno detto. Roma ... Potrebbe essere l’India o Bangkok, paesi dove la cultura del cibo vegetale è radicata. La crescita dei consumatori sempre più consapevoli del cambiamento ...Scopri come tutti noi possiamo aiutare il nostro pianeta con semplici azioni quotidiane. Partecipa anche tu per un 2024 green!