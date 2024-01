Chaka Traorè | «Emozionato per il goal Orgoglioso di essere qui»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), attaccante del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari per 4-1. Le dichiarazioni L’attaccante rossoneroa Mediaset dopo Milan Cagliari. «Volevo fare questo gol da tempo. Sono molto felice che abbiamo vinto. Al di là del gol fatto sono contento della prestazione fatta. Sono contento, è un’emozione incredibile. Abbiamo Leao come altri campioni, Giroud, Maignan. Noi siamo giovani e dobbiamo crescere, seguiamo i loro consigli. Son contento di far parte di questa squadra, sono onorato di indossare questa maglia. No, non ci credevo. Volevo dare il massimo, non ci credo ancora.»