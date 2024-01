Certificazione telematica di malattia | necessaria autocertificazione

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)di. Caiazza: Non si può affidarsi all’onestà dei cittadini. Controlli senza fascia oraria e autoRiceviamo e pubblichiamo il Dottor Salvatore Caiazza che interviene di nuovo sulladi, mandando una lettera in redazione, dopo un post sul suo profilo facebook. Il suo intervento è successivo alle pretese di alcuni ricevere il certificato senza recarsi presso lo studio per farsi visitare. Di seguito la lettera Non si può affidarsi all’onestà dei cittadini. Ladiva regolamentata con l’autoe controlli senza fascia oraria. Chi viene colto in flagrante, va licenziato immediatamente! La ...

...l'Isee è necessario mettere in conto anche i tempi che servono per ottenere ladel ... al Comune; a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF); all'Inps in via, mediante le ...leggi ancheUnica per minimi e forfetari, addio a CU dal 2024 Cos'è la fattura ... in formato strutturato, trasmesso in modalitàal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle ...Dal primo gennaio 2024 la fattura elettronica diventa obbligatoria per tutti i forfettari, senza limiti di reddito. Ecco cosa cambia per tutte le tipologie di partita Iva e come adeguarsi.Lo precisazione dell’Ordine dei medici di Udine, il presidente Luigi Tiberio: «La compilazione per l’Inps è un dovere» ...